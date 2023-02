Stiri pe aceeasi tema

- Știam ca a implinit de curand niște ani frumoși, așa ca m-am gandit s-o vizitez, ca sa mai depanam povești, amintiri. Legate de teatru, in primul rand, scenei bacauane actrița Constanța Zmeu daruindu-i mai mult de cincizeci de ani din viața ei. O gasesc acasa la ea, care e plina de flori de la aniversare,…

- Este vorba despre o campanie de donare de sange ce se va derula in perioada 12-16 decembrie, campanie ce face parte dintro acțiune naționala, un proiect al organizației studenților mediciniști Cluj-Napoca, parte a Federației Asociațiilor Studenților in Medicina din Romania (FASMR) și parte a programului…

- Proiectul educational „Daruind zambete,mangai suflete” a unit trei instituții educaționale: Centrul de Educare Targu Ocna, Școala Gimnaziala nr.7 Targu Ocna și Centrul Scolar de Educație Incluziva (CSEI) Nr. 2 Comanești. Au fost impreuna 30 de elevi de la aceste instituții, descoperind magia sarbatorilor…

- Cu ocazia unei intalniri cu antrepenorii bacauani, parlamentarul Antonio Andrușceac a lansat acuzații dure la adresa partidelor de la Putere, despre care spune ca nu țin cont de interesele romanilor, ci de cele din exterior. Deputatul AUR a prezentat și soluții la problemele economico-sociale actuale,…

- Sute de oameni au susținut cele 8 cauze și cei peste 60 de inotatori la ce-a de-a 8-a ediție a Swimathon Bacau 2022. Evenimentul de anul acesta a adus la Bazinul Olimpic de Inot Bacau 8 proiecte din comunitate care au beneficiat de acest context de strangere de fonduri. Fiecare proiect a adus in bazin…

- Vineri, 25 noiembrie, elevii clasei a VI-a A de la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” Lespezi, comuna Garleni, coordonați de doamna diriginta Anamaria Domnina Ginju, profesor de limba engleza și italiana, au ales sa sarbatoreasca THANKSGIVING DAY- ZIUA RECUNOȘTINȚEI alaturi de parinții de la clasa.…

- In cadrul Proiectului educațional „VOLUNTARI DE FAPTE BUNE”, din calendarul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitara, in saptamana fructelor și legumelor donate(21-25 noiembrie 2022), Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” Lespezi, comuna Garleni, prin coordonator S.N.A.C local- prof. Anamaria Domnina…

- «Daca nu stim sa mancam corect, invațam sa mancam corect: sub acest indemn am participat la targul culinar organizat, astazi, la Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, in deschiderea campaniei de constientizare „Esti ceea ce mananci!”», a declarat prefectul de Bacau, Lucian Bogdanel. Asumarea unei diete…