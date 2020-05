Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de persoane au fost sancționate, vineri, intr-un cartier din municipiul Blaj, in urma izbucnirii unui scandal in care, initial, au fost implicati patru indivizi, pentru aplanarea conflictului intervenind 30 de politisti si jandarmi, informeaza Agerpres. „In aceasta dupa-amiaza, in urma unui…

- Cateva zeci de persoane au provocat, vineri, un scandal intr-un cartier din municipiul Blaj, in care, initial, au fost implicati patru indivizi. Pentru aplanarea conflictului intervenind 30 de politisti si jandarmi."In legatura cu conflictul care a avut loc la Blaj, va informam faptul ca,…

- Tot scandalul a inceput dupa ce patru persoane s-au luat la cearta. Ulterior, s-au adunat mai multe persoane, care au tulburat liniștea publica din cartier. Citește și: Poza Zilei de 1 Mai: Zeci de curieri, la coada in fata restaurantului La Cocosatu, in plina pandemiei de COVID-19 "In…

- Cateva zeci de persoane au tulburat, vineri, ordinea publica intr-un cartier din municipiul Blaj, in urma izbucnirii unui scandal in care, initial, au fost implicati patru indivizi, pentru aplanarea conflictului intervenind 30 de politisti si jandarmi. "In aceasta dupa-amiaza, in urma unui apel prin…

- Cateva zeci de persoane au tulburat, vineri, ordinea publica intr-un cartier din municipiul Blaj, in urma izbucnirii unui scandal in care, initial, au fost implicati patru indivizi, pentru aplanarea conflictului intervenind 30 de politisti si jandarmi."In aceasta dupa-amiaza, in urma unui…

- IPJ Alba a anunțat ca in dupa-amiaza zilei de astazi, 1 mai 2020, pe strada Barbu Lautaru, din Blaj, a avut loc un scandal care risca sa degenereze. Ceea ce inițial incepuse cu o altercație intre 4 persoane, s-a amplificat intr-un scandal uriaș, care au tulburat liniștea publica, dupa ce alte zeci de…

- O bataie in care au fost implicate mai multe persoane a izbucnit, vineri dupa-amiaza, pe strada Barbu Lautaru din Blaj. A fost nevoie de intervenția a 30 de polițiști și jandarmi pentru aplanarea conflictului. ”In aceasta dupa-amiaza, in urma unui apel prin 112 prin care era sesizat un scandal, polițiștii…

- Politistii si jandarmii harghiteni au aplicat, in ultimele 24 ore, 124 de amenzi, in cuantum total de aproape 146.000 lei, unor persoane care nu respectau interdictiile de deplasare, neavand asupra lor o declaratie din care sa reiasa motivul deplasarii, potrivit Agerpres.Potrivit informatiilor…