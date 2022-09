S-au lovit frontal. Doi raniti … unul incarcerat ! (Video) Doua masini s-au ciocnit frontal, intre localitatile maramuresene Ardusat si Buzesti, iar doua persoane au fost grav ranite, una fiind incarcerata. La fața locului au fost trimise echipajele de descarcerare de la Farcașa, un echipaj SMURD și unul al Ambulanței. Victimele au fost preluate de medici și au fost transportate in stare grava la Spitalul Județean de […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

