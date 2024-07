Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a fost intrebat, luni, la Senat, despre discutiile de la ultima sedinta a conducerii partidului, la Brasov, in care s-a discutat inclusiv despre o posibila iesire de la guvernare a PNL. ”Sunt opinii si opinii, dincolo de toate acestea este nevoie de o abordare cat se…

- Nicușor Dan a facut luni, 10 iunie, noi declarații dupa alegerile de duminica, unde a obținut un nou mandat cu un scor impresionant. Acesta spune ca a vazut un apel ratat de la Nicolae Ciuca in seara alegerilor și l-a sunat de dimineața. Nicușor Dan nu i-a raspuns de prima oara la telefon lui Nicolae…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca este posibil ca, marti sau miercuri, sa aiba loc o sedinta a coalitiei de guvernare si a adaugat ca va discuta, luni, cu Nicolae Ciuca. Presedintele social-democratilor nu a exclus posibilitatea ca PSD si PNL sa aiba candidat comun la prezidentiale si lista…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a declarat vineri ca este prima data cand aude despre varianta ca plafonul de impozitare a pensiilor sa creasca de la 2.000 de lei la 3.000 de lei de la 1 septembrie, precizand ca in coalitia de guvernare nu s-a discutat acest aspect, transmite Agerpres.…

- Agresorii de copii vor primi pedepse mai mari pentru faptele lor. „Pentru punerea in primejdie grava a vieții sau a integritații unui minor se vor executa 5-10 ani de inchisoare, fața de 3-7 ani cat este prevazut in legislația actuala”, a anunțat, marți, președintele PNL, Nicolae Ciuca. Prin aceasta…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat, marți, la Parlament, ca „pentru moment” medicul Catalin Cirstoiu vrea sa candideze la primaria Capitalei. „Pentru acest moment”, a inceput Ciuca declarația, „va pot spune ca dansul, din cat ințeleg și din cat l-am cunoscut pe domnul doctor, e foarte determinat…

- Alianta PSD-PNL a depus, vineri, la Biroul Electoral Central, lista comuna de candidati pentru alegerile europarlamentare. ”Eu am mare incredere in acest demers si sunt convins ca si cetatenii Romaniei vad in aceasta lista comuna un angajament al celor doua partide pentru Romania”, a afirmat liderul…