S-au lansat „Operele Complete” ale lui Ion Ghelu Destelnica

- Biblioteca Județeana „Costache Sturdza” gazduiește joi, 10 noiembrie, ora 15:00, lansarea primului volum de „Opere Complete” ale celui care a fost actorul, poetul și dramaturgul Ion Ghelu Destelnica. Cartea, ce cuprinde piese de teatru scrise de autor pana in 1972, a fost editata in cadrul proiectului…

- Eveniment cultural-economic in orașul nostru: Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacau impreuna cu Asociatia Absolventilor Colegiului Economic „Ion Ghica” si Biblioteca Județeana „C. Sturdza” Bacau organizeaza un eveniment cu public in Parcul Catedralei. Acesta se va desfașura in Bacau intre 21 și 23 octombrie,…

- Cam asta e „Blonde”, filmul regizorului australian Andrew Dominik, in cea mai concentrata formula. Sa lamurim puțin lucrurile: filmul, lansat de curand pe Netflix, a starnit un val de discuții contradictorii, unii critici susținandu-l, alții considerandu-l de prot-gust, scandalos. Publicul este și el,…

- Preotul Banciu Paraschiv din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean ,,Stefan cel Mare” Bacau este autorul carții lansate in aceasta dimineața, in cadru festiv, la sediul Protopopiatului Moinești, in cadrul Zilelor Cultural Duhovnicești. ,,Cartea „Protopopiatul Moinești – File de istorie, trecut…

- Ca si la prima editie, din 1971, BAC-FEST 2022. Festivalul National „George Bacovia”, ne spun organizatorii, iși propune, sa readuca in atenția bacauanilor moștenirea poetica bacoviana, printr-o suita de evenimente culturale, artistice și educaționale, dedicate publicului de toate varstele. Dupa deschiderea…

- Dupa doi ani de intrerupere, din motive subiective dar și pandemice, pe 15 septembrie 2022, la ora 11.00, a fost reluat, la Biblioteca Județeana „Costache Strudza”, de fapt, de unde ramasese, o noua ediție a Festivalului Național „George Bacovia”. Istoria ne spune ca prima ediție a avut loc in 1971,…

- Apple a prezentat noile telefoane iPhone 14, care vin in versiuni cu ecrane de 6,1 inci, respectiv 6,7 inci. In premiera, userii vor putea trimite mesaje de urgența prin satelit, cand sunt intr-o zona fara semnal, opțiunea fiind disponibila in SUA și Canada, din noiembrie. Apple renunța la gama mini, in schimb…

- Polițiștii de investigații criminale din Onești au identificat și depistat un tanar de 27 de ani, din localitate, banuit de comiterea infracțiunii de talharie calificata. Prejudiciul a fost recuperat. La data de 05 septembrie a.c., un tanar de 16 ani, din comuna Cotofanesti, a sesizat polițiștii cu…