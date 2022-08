S-au întrecut cu karturile pe Calea Victoriei! Micii piloți de la Karting Electric s-au intrecut pe Calea Victoriei la Marele Premiu al Orașului București.Eric are 12 ani și s-a apucat de Karting Electric la inceputul anului. Puștiul este pasionat de mediul inconjurator și face orice sa il protejeze și sa nu il polueze. ”Pentru mine este o satisfacție ca nu folosesc benzina, pentru ca știu ca intr-un fel salvez planeta, plus ca imi place ca nu aud motorul aproape deloc” – Eric Ciolanel, pilot de Karting Electric.De cate ori are ocazia, baiețelul incerca sa foloseasca cat mai puțin resursele naturale.„ Incerc sa economisesc curent, gaz și alte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

