Stiri pe aceeasi tema

- Nici nu a inceput primul turneu al anului de Grand Slam, ca organizatorii au fost pusi deja in fata unei crize incredibile. Este alerta la Australian Open, unde e Simona Halep acum. Iata ce s-a intamplat in Adelaide. Probleme mari la Australian Open Este alerta la Australian Open, unde e Simona Halep…

- Simona Halep a intrat in carantina. Jucatoarea romana de tenis a ajuns, joi, la Adelaide. Locul 2 WTA va participa la Melbourne Summer Series si la Australian Open. „Sunt foarte fericita ca am ajuns in Australia. Multumesc foarte mult Tennis Australia si tuturor celor care au ajutat. Imi incep carantina…

- Spaniolul Rafael Nadal si austriacul Dominic Thiem, doi dintre favoritii la câstigarea trofeului, nu îi vor avea alaturi pe antrenorii lor la turneul de tenis Australian Open, care va avea loc luna viitoare, informeaza AFP.Spaniolul Carlos Moya, antrenorul lui Nadal, si chilianul…

- Simona Halep a plecat spre Australia, acolo unde va participa, printre altele, la primul Grand Slam al sezonului (competiția de la Melbourne va avea loc in perioada 8-21 februarie 2021). „A fost o semivacanta, pentru ca m-am antrenat din greu. O perioada destul de lunga, dar a fost foarte bine pentru…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) se pregatește de Australian Open 2021, primul turneu de Grand Slam din acest sezon și a vorbit despre cum crede ca va fi acest an, in contextul pandemiei de COVID-19. Jucatoarea va pleca in Australia in scurt și a acordat un interviu in care a vorbit despre efectele coronavirusului…

- ​Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a declarat ca se simte pregatita mental pentru cele 14 zile obligatorii de carantina înaintea turneului Australian Open, primul de Grand Slam al anului, relateaza Reuters.''Stiu ca va fi dificil din punct de vedere…

- Romanian tennis player Simona Halep will be in quarantine for 14 days in Adelaide, along with the other three players in the top three spots of the professional tennis world rankings, including Serbian Novak Djokovic and Spanish Rafael Nadal, before travelling to Melbourne to take part in the Australian…

- *Americanca Sofia Kenin (22 de ani, 4 WTA) a fost desemnata jucatoarea de tenis a anului 2020, in ancheta WTA. In 2020, Kenin, 22 de ani, a castigat Australian Open si turneul de la Lyon, si a disputat o alta finala de Grand Slam, la Roland Garros, pierduta in fata polonezei Iga Swiatek, scor 4-6, 1-6.…