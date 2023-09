S-au înţeles băncile între ele ca să blocheze accesul românilor la credite? Ce suspectează Consiliul Concurenței Bogdan Chirițoiu a anuntat ce ancheteaza Consiliului Concurenței, in aceste zile, la banci. Inspectiile vizeaza o posibila ințelegere de tip cartel asupra acordarii creditelor. Ar fi vorba despre 10 banci implicate in asa ceva. Ce suspiciuni planeaza asupra bancilor? Institutiile financiare sunt suspectate ca au avut ințelegeri asupra modului in care se calculeaza scorul de […] The post S-au inteles bancile intre ele ca sa blocheze accesul romanilor la credite? Ce suspecteaza Consiliul Concurenței first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a derulat saptamana trecuta controale la Biroul de credite si la 12 grupuri bancare. Suspiciunea este ca prin modul in care se calculeaza scorul de credit este blocat accesul unor clienti la imprumuturi si se ingreuneaza refinantarea, a declarat, luni, presedintele Consiliului…

- Consiliul Concurenței a demarat o investigație la 12 grupuri bancare privin modalitatea de calcul a scorului de credit. „Inspectiile s-au terminat. Au durat trei zile in cursul saptamanii trecute si au vizat Biroul de credite si 12 grupuri bancare. Stiti ca avem deja in derulare o investigatie in care…

- ”Consiliul Concurentei a finalizat inspectiile inopinate derulate la zece banci, precum si la Biroul de Credit si la Asociatia Romana a Bancilor. Bancile inspectate sunt: Alpha Bank Romania S.A., CEC Bank S.A., Garanti Bank S.A., Raiffeisen Bank Romania S.A, ING Bank N.V. Amsterdam sucursala Bucuresti,…

- "Inspectiile s-au terminat. Au durat trei zile in cursul saptamanii trecute si au vizat Biroul de credite si 12 grupuri bancare. Stiti ca avem deja in derulare o investigatie in care ne uitam la modul cum stabilesc bancile dobanzile, cum stabilesc indicele care sta la baza stabilirii dobanzilor - ROBOR.…

- Consiliul Concurentei a derulat saptamana trecuta controale la Biroul de credite si la 12 grupuri bancare, suspiciunea fiind ca prin modul in care se calculeaza scorul de credit este blocat accesul unor clienti la imprumuturi si se ingreuneaza refinantarea, a declarat, luni, presedintele Consiliului…

- Preturile medii ale alimentelor de baza vizate de Ordonanta privind plafonarea adaosurilor comerciale au scazut cu pana la 43%, in prima saptamana din august, potrivit datelor analizate de Consiliul Concurentei. Cele mai mari ieftiniri s-au inregistrat la fructe si legume. Reduceri de pret au fost inregistrate…

- Prețurile medii ale alimentelor de baza vizate de ordonanța privind plafonarea adaosurilor comerciale au scazut cu pana la 43% in prima saptamana din luna august comparativ cu luna iunie in marile rețele comerciale, conform datelor analizate de Consiliul Concurenței. Astfel, fața de luna iunie, in prima…

- Preturile medii ale alimentelor de baza vizate de ordonanta privind plafonarea adaosurilor comerciale au scazut cu pana la 43%, in prima saptamana din luna august comparativ cu luna iunie in marile retele comerciale, conform datelor analizate de Consiliul Concurentei. Cel mai mult s-au ieftinit rosiile,…