- Lovitura data de hoti la un oficiu postal din Arad, in noaptea de luni spre marti. Descoperirea a fost facuta azi-dimineata de angajati, care au ajuns la locul de munca si au gasit usa sparta. Oficiul postal care a cazut prada hotilor se afla in cartierul Micalaca. Totul era intors pe dos. Sertarele…

- Un tribunal american a decis vineri ca Samsung Electronics din Coreea de Sud trebuie sa plateasca despagubiri de 539 de milioane de dolari pentru copierea caracteristicilor iPhone-ului, modelul original apartinand Apple, relateaza BBC. Un tribunal american a decis vineri ca Samsung Electronics…

- In prezent, Microsoft are o capitalizare de circa 746,4 miliarde de dolari, fiind a patra cea mai valoroasa compane de pe piata americana dupa Apple (924,9 miliarde dolari), Amazon.com (770,2 miliarde dolari) si Alphabet, compania mama a Google (752,1 miliarde dolari), scrie News.ro. Actiunile Microsoft…

- Apple a raportat marti rezultate peste asteptari in al doilea trimestru fiscal, cu 52,2 milioane de iPhone-uri vandute si o crestere surpinzatoare a vanzarilor de dispozitive in China, de 21% fata de aceeasi perioada a anului trecut, relateaza Reuters. Compania americana a anuntat si o noua rascumparare…

- Gigantul Amazon a anunțat profit record de 1,6 miliarde dolari trimestrul trecut, iar cifra de afaceri a crescut cu 43%, pana la 51 miliarde dolari. Amazon are rezultate din ce in ce mai bune, iar acțiunile companiei valoareaza de cinci ori mai mult decat in 2014. Atat profitul, cat și veniturile, au…

- In ciuda faptului ca GoPro realizeaza unele dintre cele mai bune produse de pe piata din categoria lor, compania nu reuseste sa se bucure de succesul de alta data. In urma anularii dronei Karma si „curateniei” facute in oferta de camere de actiune, compania a anuntat ca va licentia tehnologia proprietara…

- Actiunile Spotify au debutat la bursa, fiind cotate dupa prima zi de tranzactionare la 165,90 dolari, peste pretul de pornire de 132 de dolari, valoarea de piata a companiei fiind de 29,5 miliarde dolari. Compania nu a emis actiuni noi, fiina disponibile cele detinute de investitorii privati ai firmei.…