S-au înscris la Titularizare încă de pe băncile liceului Concursul de titularizare e mult așteptat de elevii din ultimul an de la liceele pedagogice. Anul acesta, in Dolj, sunt nu mai puțin de 40 de candidați din randul liceenilor care vor ca din toamna sa ajunga la catedra ca educator sau ca invațator. In general, alegerea este facuta de fete care spun ca aleg acest drum din pasiune pentru cariera didactica, chiar daca salariul este foarte mic. Au insa speranța ca va fi mai bine in viitor. Ana Maria Mureșan este in clasa a XII-a la specializarea invațator-educator din cadrul Colegiului Național Pedagogic” Ștefan Velovan” din Craiova. Atat in clasa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

