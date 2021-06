S-au înregistrat tot mai multe cazuri de miocardită în urma vaccinării Tot mai mulți tineri au fost diagnosticați cu miocardita, in urma administrarii vaccinului anti-COVID. Cardiologul Oren Ianocovici spune ca fiecare corp reacționeaza diferit la vaccin. „Și pericardul, și miocardul sunt expuse mai frecvent la afecțiuni care vin din anumiți viruși Orice vaccin sau orice medicament are efecte adverse și ele trebuie masurate in cantitate. Daca un pacient dintr-un milion are aceasta boala inseamna ca riscul este aproape inexistent”, explica dr. Ianocovici. Inflamațiile apar mai des la barbați, iar cele mai multe sunt ușoare. „De ce la tineri? Este o intrebare la care… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

