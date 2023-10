Stiri pe aceeasi tema

- A scazut numarul autorizatiilor de constructie pentru cladiri rezidentiale, in primele 8 luni ale anului. Situația pe regiuni Numarul autorizațiilor de construcție emise pentru cladiri rezidențiale in Romania a inregistrat o scadere de 23,9% in primele opt luni ale anului curent in comparație cu aceeași…

- 45% dintre rezervarile de toamna efectuate au fost facute intr-un oraș mare din Romania. In topul celor mai rezervate orașe pentru city-break sunt Brașovul, Bucureștiul, Sibiul și Cluj-Napoca.Vremea care se menține calda și prețurile mai mici sunt cel mai bun stimulent pentru calatoriile romanilor…

- Cum va fi vremea pana la sfarșitul lunii octombrie. Prognoza meteo pe 4 saptamani Meteorologii anunța ca și in a doua luna de toamna vom avea o vreme frumoasa, cu temperaturi generoase. Se anunța o toamna blanda, cu temperaturi mai ridicate decat cele normale pentru data din calendar. ANM a publicat…

- Vremea se menține mai calda pana la sfarșitul lunii și se va racori dupa 1 octombrie, cand iși vor face apariția și ploile, potrivit prognozei pe doua saptamani- 25 septembrie – 8 octombrie- data publicitații luni de catre ANM. ANM a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul…

- Vreme deosebit de calda in aceasta toamna. Se vor inregistra temperaturi de 35 de grade. Este vorba de un avans de aer cald, care vine tocmai dinspre nordul Africii, astfel incat vremea va fi calduroasa pana spre finalul saptamanii, cam in toate regiunile. In zilele urmatoare, vremea se mai incalzește.…

- Prima luna de toamna pastreaza multe din caracteristicile sfarsitului de vara, vremea fiind calduroasa cel putin in primele doua decade, iar precipitatiile vor fi mai reduse cantitativ fata de cele inregistrate in timpul verii, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).

- Prognoza meteo pentru perioada 24 iulie - 21 august arata ca vremea vine, in primele doua saptamani, cu temperaturi mai coborate decat in mod normal, apoi va fi ușor mai cald. La fel, ploile vor fi, in primele doua saptamani, peste media normala.

- Incepem saptamana cu o avertizare deloc placuta din partea meteorologiclor. Un nou val de canicula vine peste noi. Asta inseamna ca vom resimti temperaturi si de peste 40 de grade Celsius in aceasta saptamana. Cele mai afectate zone sunt sudul si sud-vestul tarii. Fenomenul de cupola de caldura va fi…