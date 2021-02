Stiri pe aceeasi tema

- Film despre Maradona, la Cinematograful „București” Sambata, 20 februarie 2021, de la ora 18.00, la Cinematograful de Arta „București” va fi proiectat filmul Maradona, cu Diego Armando Maradona in rolul principal, in regia lui Emir Kusturica. Documentarul este despre starul argentinian Diego Armando…

- Medicul oftalmolog, Monica Pop, a vorbit in cursul serii de duminica despre probabilitatea ca legea obligatorie a vaccinarii sa fie aplicata și in Romania. Fostul manager al Spitalului de Oftalmologie din București și-a expus vehement dezacordul cu privire la acest subiect, aducand critici dure la adresa…

- Campania de vaccinare in provincie se desfasoara sub semnul rabdarii. In judetul Calarasi, locurile pentru etapa a doua au fost ocupate in mai putin de o zi de la startul programarilor. Adica sambata dupa-amiaza, 16 ianuarie, nu mai erau locuri.“De sambata dimineata am stat sa-mi inscriu pacientii,…

- „Ce-ti doresc eu tie, dulce Romanie, Tanara mireasa, mama cu amor! Fiii tai traiasca numai in fratie Ca a noptii stele, ca a zilei zori, Viata in vecie, glorii, bucurie, Arme cu tarie, suflet romanesc, Vis de vitejie, fala si mandrie, Dulce Romanie, asta ti-o doresc!” Buna seara! Ne dorim toți cum și-a…

- Memorandum privind operationalizarea Centrului Cyber Foto: gov.ro. Un memorandum privind operationalizarea Centrului Cyber, prima structura a Uniunii Europene care va avea sediul în România, se afla pe agenda sedintei de guvern mâine. Potrivit unui comunicat, memorandumul…

- Guvernul Romaniei a aprobat in ședința de astazi, 04 decembrie, Acordul de principiu privind contractarea de la Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare a unui imprumut, in valoare de aproximativ 100 milioane de euro, pentru susținerea proiectului „Școli mai sigure, incluzive și sustenabile”.…

- Victor Ponta ataca direct complicitatea PSD și PNL, acuzandu-i pe liderii celor doua formațiuni politice ca au vandut interesul romanilor pentru cel de partid. „Marcel Ciolacu și parlamentarii PSD au votat Guvernul PNL-Orban in Martie 2020. Au votat prelungirea starii de urgența așa cum a…

- Exportul de animale vii a explodat dupa dezastrul de la Midia, mai bine de 2 milioane de animale parasind Romania incarcate in 192 de vapoare cu destinații din Nordul Africii și Orientul Mijlociu, in croaziere care dureaza pana la 3 saptamani și destinații unde temperaturile ajung la 50 de grade.…