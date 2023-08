S-au inmultit pste masura abaterile in trafic! Ce este de facut?

Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 258 din 8 august 2023 BULETIN INFORMATIVprivind evenimente si activitati din ziua de 7 august 2023 Nereguli sanctionate in trafic de politistii rutieri Ieri, 7 august a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile pentru combaterea principalelor…

- In urma cu doua zile, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, au aplicat 169 de sanctiuni contraventionale și au retinut 18 permise de conducere ca urmare a neregulilor constatate in trafic. Printre abaterile…

- In numai 24 de ore, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau au continuat activitațile pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere și creșterea gradului de siguranța rutiera.

- In ziua de 03 iulie a.c, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au aplicat 170 de sanctiuni contraventionale și au retinut 16 permise de conducere ca urmare a neregulilor constatate in trafic. Activitatile s-au desfasurat pe principalele artere rutiere din județul Buzau…

- Nr.197 din 20 iunie 2023 BULETIN INFORMATIVprivind evenimente si activitati din ziua 19 iunie 2023 Politistii rutieri au sanctionat abaterile in trafic In data de 19 iunie a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au intreprins activitati de prevenire si combatere…

- Saptaman aceasta, intr-o singura zi (in numai cateva ore), polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au aplicat 166 de sanctiuni contraventionale și au retinut 16 permise de conducere ca urmare a neregulilor constatate in trafic. Activitatile s-au desfasurat pe principalele…

- Nr.190 din 13 iunie 2023 PESTE 160 DE SANCTIUNI APLICATE PENTRU NEREGULILE CONSTATATE DE POLITISTI IN TRAFIC IN ULTIMELE 24 DE ORE In ziua de 12 iunie a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au aplicat 166 de sanctiuni contraventionale si au retinut 16 permise de…

- Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Buzau informeaza: „Trafic dirijat la ieșire din municipiul Buzau in zona podului Maracineni, accident rutier. Din primele date este vorba de o coliziune intre doua autovehicule, o persoana este evaluata medical la acest moment.” Vom reveni cu detalii.