S-au înmulţit focarele de pestă porcină africană în jurul Buzăului Virusul pestei porcine africane continua sa dea mari batai de cap autoritatilor sanitar-veterinare din sud-estul tarii. Ocolit pana acum, judetul Buzau este amenintat acum din aproape toate partile de aceasta maladie. Daca pana acum s-au depistat numeroase focare in judetele vecine Ialomita si Braila, ieri dimineata, prezenta virusului pestei porcine a fost confirmata la porcii de la o stana situata la 4 kilometri de localitatea Tunari, din judetul Ilfov. Alertat de numarul tot mai mare de focare din jurul judetului Buzau, prefectul Buzaului, Carmen Ichim, a convocat un comitet pentru situatii… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

