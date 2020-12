Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile cu imbulzeala au fost surprinse in centrul orașului Sibiu, la doar cateva zile dupa ce municipiul a ieșit din carantina.Zeci de oameni au stat lipiți unii de alții cu pachetele in brațe, așteptand sa le predea unui șofer de camion ce avea ca destinație Spania.Din cand in cand, șoferul le atragea…

- Situație fara precedent in Constanța! Dupa ce și-au pierdut oamenii dragi din cauza coronavirusului, rudele celor decedați sunt nevoite sa identifice cadavrele acestora, afara in frig, in fața morgii!

- Imagini incredibile au fost surprinse in traficul din Cluj. Un politist s-a urcat pe portiera masinii condusa de un sofer care incerca sa fuga de amenda. Barbatul fusese tras pe dreapta pentru ca trecuse pe rosu. Imagini incredibile surprinse in trafic. Totul s-a petrecut in dupa-amiaza zilei de marți,…

- Barbatul este angajat la una din firmele controlate de interlopul din Caracal, Remus Radoi, zis Codița. Catalin Gabriel Craciun din Caracal și-a postat pe pagina de socializare un filmulet in care isi conduce masina cu volan pe dreapta cu piciorul stang. Politistii s-au autosesizat,…

- Imagini unice surprinse in Baia Mare. Dupa multe zile cu ploi și vreme urata, soarele a rasarit și pe strada baimarenilor. Doua curcubee superbe au fost imortalizate in fotografii de catre unul dintre cititorii noștri, cu puțin timp in urma. Source

- Miliardarul libanez Mohammad Murad a fost prins in flagrant de oamenii legii, in timp ce imparțea bani din portbagaj la alegerile care au avut loc ieri. Potrivit celor mai noi informații in cazul candidatului originar din Liban, se pare ca el a fost condus la secția de Poliție sub suspiciunea de mita…

- Am primit la redacție imagini video in care sunt surprinse cele doua persoane care, in noaptea de 16 spre 17 septembrie 2020, au scris pe zidurile unor cladiri din Campina mesaje de amenințare cu moartea și de denigrare la adresa primarului Horia Tiseanu și a omului de afaceri Mihai Anastasescu. Din…