S-au infectat cu Omicron fără să fie în Africa: Peste 50 de norvegieni vaccinați au luat virusul la petrecerea de Crăciun Un caz de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2 a fost confirmat intr-un grup de peste 50 de persoane testate pozitiv pentru COVID-19 dupa ce au participat la petrecerea de Craciun organizata de o companie in Norvegia, relateaza joi AFP si Reuters. Intre 50 si 60 de participanti la acest eveniment, toti vaccinati anti-COVID-19, s-au infectat in urma petrecerii desfasurate pe 26 noiembrie intr-un restaurant din capitala Oslo. Daca in urma secventierilor se va descoperi la toti varianta Omicron, atunci acesta ar fi cel mai mare focar cu noua varianta a coronavirusului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un caz de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2 a fost confirmat intr-un grup de peste 50 de persoane testate pozitiv pentru COVID-19 dupa ce au participat la petrecerea de Craciun organizata de o companie in Norvegia, relateaza joi AFP si Reuters. Intre 50 si 60 de participanti…

- Toti cei 14 pasageri care au fost confirmati ca fiind infectati cu varianta Omicron a coronavirusului dupa ce au sosit vinerea trecuta in Olanda, venind din Africa de Sud, erau vaccinati anti-COVID-19, au anuntat joi autoritatile olandeze, caz care ofera un argument in favoarea apelului ca pasagerii…

- Toti cei 14 pasageri care au fost confirmati ca fiind infectati cu varianta Omicron a coronavirusului dupa ce au sosit vinerea trecuta in Olanda, venind din Africa de Sud, erau vaccinati anti-COVID-19, au anuntat joi autoritatile olandeze, caz care ofera un argument in favoarea apelului ca pasagerii…

- Un prim caz de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului a fost confirmat in Franta metropolitana la un barbat rezident in regiunea pariziana, depistat pozitiv la revenirea dintr-o calatorie Nigeria, anunța Reuters . Barbatul, nevaccinat impotriva COVID-19, cu varsta intre 50 si 60 de ani, nu…

- Doua din cele trei persoane testate pozitiv pentru coronavirus, la intoarcerea in țara din Africa de Sud cu zborul special organizat de Tarom, prezinta „suspiciune inalta” de infectare cu varianta Omicron, anunța joi Ministerul Sanatații intr-un comunicat de presa.Un rezultat oficial va veni zilele…

- Președintele companiei farmaceutice Moderna, Stephen Hoge, a declarat miercuri pentru Reuters ca Moderna va avea o doza de rapel testata care sa ofere protecția in fața noii variantei Omicron a COVID, iar cererea de autorizare ar urma sa fie depusa in SUA, cel mai devreme in luna martie. Moderna a anunțat…

- Cea mai noua varianta a coronavirusului, Omicron (identificata mai intai in Africa de Sud, dar depistata la scurt timp si in Europa si Asia) starneste ingrijorare la nivel mondial, avand in vedere numarul mare de mutatii pe care le comporta, relateaza Reuters.

- Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din Europa(ECDC) a tras un semnal de alarma in legatura cu noua tulpina mutanta Covid-19, Omicron, detectata in Africa de Sud, care starnește ingrijorare la nivel Mondial. Intr-un raport de evaluare a riscurilor, ECDC iși justifica temerile explicand ca…