- Potrivit unui prim sondaj la ieșirea de tip exit-poll, Emmanuel Macron și Marine Le Pen se afla la egalitate in fruntea clasamentului la alegerile prezidențiale din Franța. Amandoi ar obține 24% din voturi in acest prim tur, informeaza publicația belgiana La Libre. Fii la curent cu cele mai…

- Duminica, 10 aprilie, este primul tur de alegeri in Franța, in care principalii candidați sunt Emmanuel Macron și Marine Le Pen. 12 politicieni candideaza la aceste alegeri prezidențiale dar șanse reale au doar primii doi. Se estimeaza ca Macron ar avea in fața lui Le Pen un avans de numai 2 – 3 suta.…

- Primul tur al alegerilor prezidentiale se desfasoara duminica in Franta, cei aproximativ 48,7 milioane de alegatori inscrisi pe listele electorale putand sa voteze incepand cu ora locala 8.00 (06.00 GMT). Actualul sef al statului, Emmanuel Macron (La Republique en marche, LREM), spera la un al doilea…

- Se prefigureaza o prezența extrem de scazuta la urne, duminica, la alegerile prezidențiale din Franța, scrie The Guardian intr-o analiza. Este concluzia la care duc sondajele și opiniile exprimate de analiștii politici, care arata ca majoritatea francezilor considera ca actuala campanie pentru alegerile…

- Campania electorala din Franța a intrat in linie dreapta. Duminica, in Franța are loc primul tur al alegerilor prezidențiale pentru care s-au inscris pe listele electorale aproape 49 de milioane de francezi cu drept de vot.

- Cu doua zile inainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, un nou sondaj, realizat de Elabe-Opinion, pentru BFMTV/L'Express/SFR, ii arata din nou pe Emmanuel Macron și Marine Le Pen aproape la egalitate. Primul este creditat cu 26% din intențiile de vot fața de 25%, informeaza publicația entreprendre.fr.…

- Presedintele rus Vladimir Putin isi va concentra atacurile din Ucraina asupra zonelor separatiste din Donbas in incercarea de a obtine o "victorie" pentru 9 mai, data la care se marcheaza capitularea Germaniei naziste in 1945, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, potrivit AFP. "Pentru…

- Actualul presedinte Emmanuel Macron si candidata extremei drepte Marine Le Pen ar castiga detasat primul tur al alegerilor prezidentiale din Franta daca alegerile ar avea loc maine, indica un sondaj Elabe realizat la comanda BFMTV, L'Express si SFR, relateaza Reuters. Potrivit sondajului citat,…