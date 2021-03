Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din județul Ilfov au decis sa suspende activitatea didactica care presupune prezența fizica a elevilor in unitațile de invațamant din localitatea Chiajna.Instituția Prefectului – Județul Ilfov anunța ca duminica a avut loc ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de…

- „Tendința este de creștere. Nu mai este de platou. Tulpina noua este din ce in ce mai predominanta. O persoana infecteaza 5 oameni. Numarul de infectați este mai mare. Asta daca nu cumva ținem in frau situația.Nu pot exclude nimic, nu sunt clarvazator. Ajungem la 7.000 – 8.000. E posibil ca aceasta…

- La raportarea de ieri, județul Timiș a ramas, in continuare, cel mai afectat din cauza indicelui ridicat de infectare cu COVID-19, a carui valoarea a ajuns la 5,19 cazuri la mia de locuitori.Cifre de scenariu roșu, respectiv valori de peste trei la mia de locuitori au inregistrat, de asemenea, și Capitala…

- JUDEȚUL ILFOV19 localitati din judetul Ilfov sunt, de vineri, in scenariul rosu, dupa ce au depasit coeficientul de infectare de 3 la mia de locuitori. Localitatile noi de pe lista sunt Copaceni, Darasti si Dragomiresti Vale.In urma cu o saptamana, se incadrau in scenariul rosu 17 localitati printre…

- @ In toate cele trei scenarii, antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din clasele primare merg fizic in unitațile de invațamant @ 57 de unitați de invațamant de stat și private s-au redeschis in scenariul roșu, 42 – in verde, cu toți elevii in banci, și 154 in scenariul galben Vineri, 5 februarie 2021,…

- Autoritațile au decis sa inchida toate restaurantele, cafenelele, teatrele și salile cu jocuri de noroc din Ilfov din cauza creșterii numarului de persoane infectate cu virusul SARS CoV-2. Excepție sunt restaurantele și cafenelele din hoteluri care raman deschise pentru clienții cazați. Masura a fost…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov, in sedinta extraordinara de duminica, a dispus, ca urmare a ratei de incidenta de 4,28 a cazurilor de COVID 19, inchiderea in intreg judetul Ilfov, pentru doua saptamani, a restaurantelor, cafenelelor, salilor de spectacole si a jocurilor de noroc,…

- Un județ din Romania inregistreaza, pentru a treia zi consecutiv, o rata de infectare cu coronavirus sub 1/1.000 de locuitori. Performanța a fost reușita in județul Harghita. Autoritațile județene sunt de parere ca acest indicator releva colaborarea oamenilor și efortul depus de persoanele implicate…