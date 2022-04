Stiri pe aceeasi tema

- Elevii claselor a XII-a si a XIII-a (seral/frecventa redusa) de liceu vor sustine, astazi, proba scrisa la Limba si literatura romana din cadrul simularii examenului de bacalaureat, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Marti va avea loc proba obligatorie a profilului proba scrisa,…

- Performanța financiara susținuta și rezultate de succes reflectate in venituri și EBITDA: Venituri totale consolidate ale Grupului in 2021, de 1,5 miliarde de EURO, in creștere cu 12,7%, comparativ cu anul 2020, din care 1,3 miliarde de EURO venituri din activitați continue, o creștere de 15,4%, comparativ…

- Primaria Targu Jiu a contestat proiectul de comasare a liceelor din municipiul Targu Jiu. Este vorba de o inițiativa a Inspectoratului Școlar Județean Gorj care vizeaza comasarea din anul școlar 2022 – 2023 a cinci licee din municipiul Targu Jiu. Sunt cinci licee tehnologice: Liceul Auto, Colegiul tehnic…

- Simularea examenului de Bacalaureat se desfașoara in perioada 28-31 martie, iar simularea Evaluarii Naționale, in 4-6 aprilie. Ministerul Educației a publicat atat calendarul probelor, cat și materia pe care trebuie sa o pregateasca elevii pentru aceste examene. Simularile pentru examenele de Bacalaureat…

