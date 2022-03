Negocierile pe care cele doua echipe ale Ucrainei si Rusiei le-au purtat, marti, la Istanbul, s-au incheiat. Roman Abramovici a fost prezent la discuții, dar nu a facut parte in mod oficial din echipele de negociere. Discuțiile au durat aproximativ patru ore, și nu se știe inca daca acestea vor continua și miercuri. Rusia a […] The post S-au incheiat negocierile Rusia - Ucraina, de marti! Ce sanse ar fi pentru incetarea focului first appeared on Ziarul National .