Stiri pe aceeasi tema

- Joi, Xi a declarat ca el și Orban au cazut de acord ca Inițiativa Belt and Road „este extrem de coerenta cu strategia Ungariei de deschidere spre est" și ca China sprijina Ungaria sa joace un rol mai important in cadrul UE in ceea ce privește promovarea relațiilor dintre China și UE. Ministrul ungar…

- Cladirea fostei Judecatorii din Turda, situata in zona centrala a orașului, este reabilitata cu fonduri europene. Lucrarile au ajuns la un grad de realizare de 50%, iar cladirea reabilitata incepe sa-și arate mareția și frumusețea. Aici se va dezvolta un centru cultural, dupa cum au anunțat oficialii…

- Sosirea primaverii nu doar ca aduce o explozie de energie și buna dispoziție in viețile noastre, ci și trezește dorința de a descoperi noi destinații. Daca planuiești sa explorezi locuri fascinante dincolo de hotare, iți propunem o escapada in orașelul medieval Gyula din Ungaria, renumit in randul romanilor…

- Loturile 1 și 3, dintre Brașov și Apața respectiv Cața-Sighișoara ale Magistralei Brașov-Sighișoara au ajuns la 27,5 % execuție, iar lotul de mijloc Apața-Cața care include tunelurile de la Ormeniș și Homorod, cele mai lungi din Romania este la 22 % execuție la sfarșitul lunii martie, conform raportului…

- Lucrarile de reabilitare a lacului de agrement aflat in zona Garii din municipiul Sfantu Gheorghe, incepute in urma cu aproape trei ani, vor fi terminate in vara acestui an. Viceprimarul municipiului Sfantu Gheorghe, Toth-Birtan Csaba, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca in proiect a fost inclusa si…

- Un bloc de locuințe din orașul Ocna Mureș, reabilitat energetic cu bani din PNRR. Cat vor costa lucrarile și cum va arata cladirea Un bloc de locuințe din orașul Ocna Mureș urmeaza sa fie reabilitat energetic, cu bani din PNRR. Investiția se ridica la peste 2,5 milioane de lei. Primaria Ocna Mureș…

- Scriitorul Laszlo Krasznahorkai, 70 de ani, nascut la Gyula, Ungaria, va primi Premiul Formentor pentru Litere 2024, dupa cum s-a anuntat sambata. Juriul acorda premiul "pentru sustinerea puterii narative care invaluie, dezvaluie, ascunde si transforma realitatea lumii, pentru extinderea versiunii fictionale…

- Primaria Municipiului Pitești demareaza un proiect de renovare energetica a cladirii sediului sau central, in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența. Cu o valoare totala de 11.255.117,53 lei (cu TVA), acest proiect va transforma sediul administrativ al municipiului intr-o cladire modernizata…