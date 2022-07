Stiri pe aceeasi tema

- Romanii nemultumiti de preturile mari la benzina si motorina au iesit in strada in aceasta seara. Sunt proteste in Baia Mare, dar si in alte localitați din județul Maramureș. Ce mesaj le transmit romanii guvernanților. Cei mai multi romani considera acest ajutorul de 50 de bani ca fiind o bataie de…

- Ne-am bucurat foarte mult sa putem reprezenta Eparhia greco-catolica de Maramureș la Intalnirea Mondiala a familiilor, ediția a X-a, care s-a desfașurat la Roma in zilele 22-26 iunie 2022. Cu binecuvantarea Preasfințitului Vasile Bizau, am participat impreuna cu cei trei copii ai noștri: Grațiana (12…

- Un proiect inovator s-a concretizat in 2021 in Maramureș, la 10 kilometri de Baia Mare, in localitatea Cicarlau. Este vorba de cea mai mare piscina naturala din Europa de Est și a 7-a cea mai mare piscina amenajata din lume, conform Wikipedia. Cu o suprafața de 18.000 metri patrați, piscina naturala…

- Spitalul Județean de Urgența ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, cu sediul in localitatea Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 31, județul Maramureș, organizeaza concurs in vederea ocuparii pe durata nedeterminata, in temeiul HGR nr. 286/23.03.2011 cu modificarile si completarile ulterioare, a posturilor…

- Zeci de calatori sunt blocați la aceasta ora in halta CFR Satulung, asta dupa ce trenul Baia Mare – Cluj Napoca S-a defectat intre Felsig și Miresu Mare. Au fost afectate trenurile Baia Mare – Jibou, Baia Mare – Mangalia si Baia Mare – Bucuresti Nord. Cititorii noștri spun ca stau inteo caldura insuportabila…

- Vacanța mare, mult așteptata, bate nerabdatoare la ușa. Astfel toate activitațile, proiectele derulate pe parcursul anului școlar s-au incheiat. Elevii de la Colegiul Tehnic „C. D. Nenițescu” din Baia Mare pleaca in vacanța mai preveniți, respectiv mai pregatiți in ceea ce privește identificarea relațiilor…

- Liga Studenților “Pintea Viteazul”, singura organizație de studenți din Maramureș, a implinit zilele trecute 17 ani de activitate in domeniul reprezentarii studențești. “17 ani in care munca depusa a atins, de fiecare data, cele mai inalte cote, 17 ani de prietenii strans legate, de rasete, de lacrimi,…

- In aceasta dimineața, in zona RFN din Baia Mare, a avut loc un accident rutier cu doua autoturisme implicate. Potrivit primelor informații transmise de ISU Maramureș, in urma accidentului au rezultat doua victime. Accidentul vine dupa ce ieri, la intrare in Seini, o femeie de 42 de ani și-a pierdut…