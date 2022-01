Stiri pe aceeasi tema

- „Diferente majore” s-au constatat cu Moscova in privinta securitatii Europei, insa statele membre NATO raman deschise dialogului, a anuntat miercuri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, la finalul unei reuniuni a Consiliului NATO-Rusia, la Bruxelles, relateaza AFP.

- Secretarul de stat adjunct al SUA Wendy Sherman a discutat marti cu reprezentantii tarilor NATO despre convorbirile cu omologul sau rus de luni de la Geneva privitoare la Ucraina, reafirmand dorinta Washingtonului de a lucra "in stransa colaborare" cu aliatii sai, relateaza AFP. Negociatoarea-sefa…

- „Trebuie sa fim lucizi, trebuie sa fim realisti cu privire la provocarile cu care ne confruntam. Si ceea ce vedem astazi este o consolidare importanta de capacitati militare rusesti”, a afirmat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice intr-o conferinta de presa comuna cu ministrul de externe al…

- Parlamentul European a decernat, miercuri, premiul Saharov 2021 pentru apararea drepturilor omului și libertatea de gandire opozantului rus incarcerat Aleksei Navalnii, a anunțat președintele acestei adunari, italianul David Sassoli. Aleksei Navalnii a combatut in mod constant corupția regimului lui…