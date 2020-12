Stiri pe aceeasi tema

- Seful statului a avut luni consultari cu reprezentantii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in viitorul Parlament. La finalul discutiilor, presedintele Iohannis a anuntat ca inca nu sunt intrunite conditiile pentru desemnarea unui candidat la functia de prim-ministru. Potrivit presedintelui,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, dupa prima runda de consultari cu reprezentantii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in viitorul Parlament, ca inca nu sunt intrunite conditiile pentru desemnarea unui candidat la functia de prim-ministru. "Aceasta…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis susține o declarație de presa dupa consultarile avut la Palatul Cotroceni cu toate partidele parlamentare. „Aceasta prima runda de consultari a dus la un schimb de opinii bun intre reprezentanții acestor formațiuni și mine. Astazi nu sunt inca intrunite condițiile…

- Premierul interimar, Nicolae Ciuca, a declarat, luni, ca nu a avut o discutie cu presedintele Klaus Iohannis sau cu liderul PNL, Ludovic Orban, despre o eventuala a propunere a sa pentru mandatul de prim-ministru al noului Guvern. El a subliniat, totodata, ca seful statului nu i-a propus acest…

- Deputatul USR Tudor Pop atrage atentia ca USR Plus și UDMR nu vor accepta „doar sa execute” in noua coaliție de guvernare, iar PNL sa detina toate pozitiile de decizie, mentionand ca vor face guvern „impreuna cu PNL si nu in jurul PNL”. „Facem guvern impreuna cu PNL, nu in jurul PNL, ca PNL nu e pom…

- AUR va merge luni, la Palatul Cotroceni, la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis pentru desemnarea viitorului premier, din delegatie urmand a face parte George Simion, Claudiu Tarziu, Ringo Damureanu, Dan Tanasa, Diana Sosoaca. Presedintele Iohannis va discuta luni, la Palatul Cotroceni,…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea astazi, la Palatul Cotroceni, o intalnire de lucru cu prim-ministrul Ludovic Orban si cu ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, informeaza Administratia Prezidentiala. Intalnirea este programata la ora 13,00 la Palatul Cotroceni. Ulterior acestei intalniri, președintele…

- Presedintele Klaus Iohannis are, miercuri, o intalnire de lucru cu prim-ministrul Ludovic Orban si cu ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, potrivit Administratiei Prezidentiale. Intalnirea este programata la ora 13,00 la Palatul Cotroceni. De asemenea, seful statului va avea o intalnire cu reprezentantii…