S-au împlinit 60 de ani: Povestea construirii Zidului Berlinului Germania marcheaza 60 de ani de la construirea Zidului Berlinului. Un ”Zid al Rusinii”, care a impartit natiunea in doua, dar mai ales familii, pana cand a fost demolat, in 1989, relateaza Euronews. La 13 august 1961, Germania era impartita in doua sisteme politice rivale. Aceasta departire a antrenat moartea a aproximativ 140 de persoane, care au incercat sa fuga din regimul comunist din Est. Presedintele german Frank-Walter Steinmeier i-a indemnat pe germani, cu aceasta ocazie, sa se prezinte la vot in alegerile legilative din septembrie. Au insirat sarma ghimpata si au pus primele blocuri ale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

