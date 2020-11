In tot acest timp, cei trei nu au dat nas in nas decat total intamplator, pe la evenimente in spațiul sovietic. In 2017 cand un buget generos, pus la dispoziție de Primaria Capitalei și cea din Chișinau, i-a motivat bine sa uite doua seri de motivele desparițirii. Dar relația dintre Dan Balan și cei ce au fost ”disponibilizați” din O-Zone a ramas aceeași. Arsenie și Sarbu il arata cu degetul pe Dan Balan drept vinovat de dispariția frumosului vis O-Zone, care a produs bine dupa 8 milioane discuri vandute. Ca reacție, Dan Balan spune ca, de fapt, a fost un complot impotriva sa, in sanul grupului.…