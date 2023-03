Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi fii ai lui Ion Dolanescu și-au disputat ani buni averea tatalui lor in instanța si niciunul dintre ei nu a vrut sa cedeze in vreun fel, atunci cand a venit vorba de mostenire. Procesul dintre Ionuț Dolanescu și Dragoș a durat mai bine de șase ani și s-a incheiat in anul 2015. Relatia […] The…

- Ionuț Dolanescu a implinit pe 26 februarie varsta de 51 de ani și deși nu mai vorbește de 13 ani cu fratee lui, acesta i-a transmis un mesaj cu ocazia aniversarii. Dragoș și Ionuț au ajuns sa se comporte ca doi straini, la aproape 14 ani de la decesul tatalui lor. Scandalurile pe seama moștenirii i-au…

- Ionuț Dolanescu a implinit 51 de ani. La ceas aniversar, Dragoș Dolanescu ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre evoluția relației lor, din copilarie și pana in prezent, dar și despre petrecerile pe care tatal lor, Ion Dolanescu, le organiza, odinioara, cu butoaie de vin și cu sute de invitați.…

- Astazi s-au implinit 4 luni de la moartea lui Nosfe. Ce mesaj emoționant a transmis Madalina Crețan pe o rețea de socializare. Soția regretatului artist traiește cu dorul in suflet in fiecare clipa de la decesul partenerului ei de viața.

- Ion Dolanescu ar fi implinit ieri, 25 ianuarie, 79 de ani. Artistul de muzica populara, care s-a stins pe 19 martie 2009, a fost comemorat la cimitir de Ionuț Dolanescu, baiatul lui, dar și de cațiva apropiați și membri ai familiei. Imbracat in negru din cap pana in picioare, Ionuț Dolanescu a aparut…

- Ionuț Dolanescu și-a comemorat ieri tatal, cu ocazia zilei lui de naștere. Ion Dolanescu ar fi implinit ieri varsta de 79 de ani, iar fiul sau este foarte fericit ca oamenii inca il au in suflet, chiar și dupa mulți ani de la moartea lui. Ionuț a facut declarații exclusive la Antena Stars, direct de…

- Ion Dolanescu ar fi implinit astazi 79 de ani. Marele artist era cunoscut pentru petrecerile organizate de ziua de naștere cu sute de persoane și mese imbelșugate.Ionuț Dolanescu, fiul lui Ion Dolanescu: „Era un mare iubitor de oameni, era inconjurat de prieteni, in casa noastra era o petrecere cu sute…

- Dupa cum bine știm cu toții, Madalina Crețan trece prin momente grele de cand soțul ei, Nosfe, a murit. Partenera regretatului artist a decis sa nu renunțe la verigheta dupa decesul cantarețului. Ce mesaj emoționant a transmis pe o rețea de socializare.