- Ioan Anghel, barbatul expulzat din Anglia, unde fusese condamnat la un an și jumatate de inchisoare pentru conducere cu permisul suspendat, profitat de un moment de neatenție și a fugit de polițiștii de frontiera. Anghel a fost preluat de la avionul care a venit de la Luton de un agent al poliției…

- Un barbat condamnat la inchisoare in Anglia a fost pierdut de polițiști pe Aeroportul din Cluj. El este din Huedin și primise o pedeapsa de un an și jumatate, dar mai este cercetat și in alte țari pentru diferite fapte. Infractorul s-a urcat intr-un taxi și a plecat, dupa care a coborat din mașina…

- Miercurii polițiștii au efectuat doua percheziții domiciliare la Turda la persoane banuite ca dețin arme ilegal. IPJ Cluj informeaza ca polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Anchetatorii iau in calcul un dublu asasinat. Victimele au leziuni traumatice care indica faptul ca au fost ucisi si li s a dat foc. Cadavrele a doua persoane au fost gasite, in cursul noptii de vineri, 10 decembrie, spre sambata, intr o vila dintr un cartier rezidential de la marginea Iasiului.Procurorii…

- Exclus din lot de Mircea Rednic, Deian Sorescu, va fi reprimit de azi la antrenamente, dupa intervenția lui Iuliu Mureșan. Antrenorul a fost nemulțumit de decizia conducerii și s-ar putea sa-l lase pe jucator pe banca la meciul cu CFR Cluj, de duminica (18:30). Internaționalul de 24 de ani pare ca are…

- CFR Cluj a fost somata sa plateasca aproximativ 92.000 de euro catre Alass Group SRL, firma care deține hotelul unde campioana iși desfașoara cantonamentele. Datoriile continua sa curga in cazul campioanei CFR Cluj. „Feroviarii” au scapat in ultimul moment de depunctare, in cazul transferului lui Ulrich…

- „Incendiul a fost lichidat de catre SPSU. Au fost dislocate forțe și mijloace din ISU Cluj. Toți pasagerii se evacueaza normal. Momentan nimeni nu are nevoie de îngrijiri medicale”, au transmis reprezentantii ISU Cluj. …

- Antrenorul lui CFR Cluj, care a fost liber de contract in perioada in care Marius Sumudica era pe banca feroviarilor, spune ca nu are de gand sa negocieze acum cu FRF, care nu si-a amintit de el in urma cu cateva luni.