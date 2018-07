Stiri pe aceeasi tema

- Scandal, astazi, in timpul ședinței Consiliului Local Timișoara, intre primarul Robu și consilierul local PSD Dan Idolu. Totul a pornit dupa ce, pe lista suplimentara a fost introdus proiectul de hotarare privind delegarea gestiunii, prin atribuirea directa a serviciului ”Intreținere a serviciului de…

- Catalin Chiței este unicul candidat la concursul pentru ocuparea postului de county manager al județului Neamț. Catalin Chiței a mai fost administrator public al comunei Damuc, in legislatura 2012 – 2016. De anul trecut și pana in prezent, Catalin Chiței este administrator public al comunei Borlești.…

- Modernizarea drumului județean Nadlac-Peregu Mare ar putea fi facuta pe bani europeni. Consiliul Judetean Arad intentioneaza sa solicite finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 pentru acest tronson de drum. „Banii pentru acest drum au fost prevazuti, initial, in bugetul propriu…

- In 9 iunie pe agenda se va afla localitatea Dorobanti, popasul culinar fiind la Strandul termal din localitate. In data de 16 iunie, Lipova va fi gazda pasionatilor de preparate culinare, in 23 iunie destinatia va fi Casoaia – Pensiunea „Valea Arinilor”, circuitul fiind finalizat in data de 30 iunie,…

- Consilierii locali din Alba Iulia au de aprobat, marti, in sedinta ordinara, majorarea preturilor unitare si a tarifelor de iluminat public la Alba Iulia. Propunerea este motivata de cresterea salariului minim si a ratei inflatiei, dar si de modernizarea retelei de iluminat, ce presupune costuri suplimentare.…

- Edificiul, emblematic pentru istoria barladeana si a judetului Vaslui, va fi preluat de Muzeul „Vasile Parvan” * institutia va accesa fonduri nerambursabile transfrontaliere in vederea reabilitarii cladirii. Consilierii judeteni au aprobat transmiterea in administrarea Muzeului „Vasile Parvan” din Barlad…

- Autocarul supraetajat cumparat de Consiliul Județean Brașov pentru a face curse turistice in oraș, zace nefolosit de mai bine de trei ani, dupa ce s-a constatat ca acesta producea paguba la bugetul județului, astfel s-a incercat vanzarea acestuia. Pana acum Consiliul Judetean Brasov a organizat doua…

- Consiliul Județean Vrancea organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcțiilor contractuale de execuție vacante in cadrul Bazinului de inot didactic din Focșani. Astfel, pe data de 9 mai 2018, ora 10.00 va avea loc proba scrisa pentru: muncitor calificat IV-…