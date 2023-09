S-au găsit droguri în bazele militare americane / Anchetă de amploare în Coreea de Sud Mai mulți militari din Coreea de Sud sunt vizați de o ancheta privind traficul de droguri. Autoritațile coreene au facut raiduri in bazele militare americane din țara. Poliția sud-coreeana investigheaza 17 soldați americani și alte cinci persoane care ar fi facut contrabanda sau ar fi expediat marijuana sintetica prin poșta militara, potrivit BBC. Ancheta urmeaza raidurilor facute in luna mai in doua baze ale armatei americane. Un filipinez și un sud-coreean au fost arestați, in timp ce procurorii analizeaza cazurile altor 22 de suspecți. Ancheta a pornit in urma unui pont primit de americani. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

