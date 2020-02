Stiri pe aceeasi tema

- Interlopul periculos supranumit Passaris de Romania, dupa un cunoscut criminal grec, tace malc in privinta bunurilor jefuite din cele opt vile din Bucium. Bogdan Cojocaru este individul care a bagat spaima in proprietarii de vile din zona Visani si Barnova, in timpul sarbatorilor de iarna. Inarmat doar…

- Un infractor care care a comis de-a lungul timpului infractiuni grave pe banda rulanta, si care tot de atatea ori a fost eliberat din inchisoare de un sistem judiciar defectuos, iar cand nu s-a putut atunci a evadat, a reusit sa bage iar spaima in locuitorii Iasului. Politia ieseana s-a chinuit aproape…

- Infractorul cunoscut sub numele de Passaris de Romania a fost reținut luni la Iași. Individul a spart mai multe case din zona Bucium și a pus mana pe o prada de peste un miliard de lei vechi. Ceasuri de lux, bijuterii și sume importante de bani au fost furate. Printre pagubiți se numara medici și [...]

- Consilierul pe probleme culturale al Ambasadei Republicii Populare Chineze la Bucuresti, doamna Zhao Li, a declarat, pentru AGERPRES, ca mai multi turisti chinezi ajung in tarile vecine Romaniei, cum ar fi Ungaria, Cehia, Serbia si chiar si Albania, decat in Romania, avand in vedere infrastructura din…

- O delegație a Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului – Universitatea din București, alcatuita din membri ai echipei de administrare, ambasadori și voluntari pentru Geoparc, precum și reprezentanți ai mass-media și ai Agenției de Dezvoltare Economico – Sociala Hunedoara a participat la un…

- Politistii romani au desfasurat, in ultima saptamana, misiuni pentru aducerea in tara a 12 persoane urmarite international.De asemenea, au predat 9 urmariti catre statele ce aveau emise mandate de arestare pe numele unor cetateni aflati in Romania.In perioada 6 ndash; 13 decembrie a.c., politistii romani…

- Politistii romani au desfasurat, in ultima saptamana, misiuni pentru aducerea in tara a sase persoane urmarite international.De asemenea, au predat 10 urmariti catre statele ce aveau emise mandate de arestare pe numele unor cetateni aflati in Romania.In perioada 23 29 noiembrie a.c., politistii romani…

- Filme de fictiune, documentar sau animatie vor fi prezentate la cea de-a doua editie a Festivalului Filmului Palestinian in Romania, care va avea loc, de joi pana duminica, la Cinema Muzeul Taranului din Bucuresti. Potrivit organizatorilor, evenimentul va fi deschis cu proiectia in premiera in Romania…