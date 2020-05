Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, miercuri, ca sumele incasate din amenzile aplicate pentru nerespectarea ordonantelor militare ar putea fi utilizate in sistemul de sanatate publica. Potrivit acestuia, de la inceputul starii de urgenta au fost aplicate in Romania 290.000 de sanctiuni…

- Marți sau miercuri va fi emisa o noua ordonanța militara, prin care se vor face anumite clarificari cu privire la sarbatorile pascale, a anunțat, marți, la Azuga, ministrul de Interne, Marcel Vela. „Astazi sau maine (marți sau miercuri – n.red.), dar nu noi restrictii. Noi exceptii. Sa privim jumatatea…

- Vicepreședintele ALDE, Norica Nicolai, ii cere ministrului de Interne, Marcel Vela, sa nu confunde starea de urgența cu ”știrbirea democrației”. Nicolai ii transmite ministrului sa dea un mesaj catre patrulele de poliție sa o lase mai ușor cu zelul de a indeplini ”planul de amenzi pe zi”.Citește…

- Guvernul pregatește o Ordonanța de Urgența prin care va fi introdus un mecanism de șomaj tehnic pentru unii dintre bugetari, scrie republica.ro . Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri seara la B1 TV ca angajații din sectorul public, cu unele excepții, precum cei din Ministerul de Interne, Ministerul…

- Premierul Ludovic Orban a vorbit miercuri seara, la B1 TV, despre Ordonața de Urgența care-i vizeaza pe bugetari și spune ca s-ar putea lua o masura similara șomajului tehnic din privat, iar unii bugetari ar putea lucra 15 zile, iar apoi ”sa stea acasa pe bani mai puțini”.Premierul…

- Starea de urgența a fost decretata luni de președintele țarii pentru 30 de zile, din cauza raspandirii infecțiilor cu noul coronavirus in Romania, pentru ca marți seara ministrul de Interne sa vina cu primele masuri ce se aplica pe teritoriul țarii. Anunțul ministrului Marcel Velea a adus o serie de…

- "Starea de urgenta este o masura pe care multe tari europene afectate au luat-o in interesul cetatenilor. Incepand de aseara, o echipa formata din reprezentanti ai ministerului, am lucrat pentru a trkmite premierului nota de fundamentare ce va fi prezentat presedintelui in vederea emiterii decretului.…

- In cazul Romaniei, decretarea „starii de urgenta” este reglementata, in primul rand, in Constitutie, la articolul 93, sub titlul „Masuri exceptionale”. Raed Arafat și ministrul de Interne, Marcel Vela, devin actori principali in gestionarea crizei, prin funcțiile pe care le au. Statul va avea puteri…