Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru Campia Turzii. Administrația locala a reușit sa obțina finanțare pentru modernizarea a doua cartiere din municipiu, respectiv cartierul Sancrai și Șarat. Anunțul a fost facut de catre primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, in cadrul unei conferințe de presa susținuta joi,…

- O femeie care a furat cardul bancar al unei prietene in mai multe randuri, a furat mii de euro de pe el și a pus cardul la loc, a fost condamnata la Cluj la inchisoare – cu suspendare. Procurorii au atacat sentința, cerand majorarea pedepsei, fapt care s-a intamplat in apel, in urma cu cateva [...]…

- La data de 16 octombrie, un barbat din Bistrița-Nasaud, profitand de neatenția și indolența angajaților de la Papa Land, a furat 280 de lei direct din casa de marcat. Acum, tanarul de doar 20 de ani, a fost depistat de catre polițiștii clujeni, fiind reținut pentru 24 de ore. „La data de 29 octombrie…

- Un recidivist nu s-a astamparat dupa anii petrecuți dupa gratii și a furat cateva borcane cu miere, sperand sa scape nepedepsit. Magistrații au fost insa de alta parere și i-au dat 1 an și 4 luni de inchisoare! Fapta s-a petrecut in anul 2012 in piața agro-alimentara de pe strada Trandafirilor de la…

- Inițiativa recenta a Primariei Campia Turzii, condusa de primarul PNL Dorin Lojigan, nu a fost deloc pe placul celor de la PSD, care au acuzat ca liberalii folosesc autobuzele pentru ”campanie electorala”. Disputa pare a avea la mijloc un electorat care, tradițional, este votant PSD, insa care are ”cultul…

- Doua femei și un barbat au fost condamnați la Cluj pentru furt dupa ce s-au dat drept angajați ai companiei de gaze și au furat diverse sume de bani din locuințe. Statul de „angajați ai companiei de gaze” a fost pretextul cu care aceștia patrundeau in locuințele oamenilor, iar intr-o clipa de neatenție…

- Un cunoscut „personaj” din Campia Turzii a furat mașina unui om de afaceri din localitate parcata pe strada Avram Iancu, dar nu a ajuns prea departe cu ea, decat intr-un gard! Hoțul a facut accident, practic a pierdut controlul asupra direcției de deplasare intrand in zidul unei case. Din cercetarile…

- Nu doar de Paște și Craciun, voluntarii CERT Transilvania se implica constant in campanii umanitare pe durata intregului an. Acum la final de vacanța și debut de nou an școlar, datorita donațiilor facute și voluntarilor CERT Transilvania, peste 80 de copii care provin din medii defavorizate vor beneficia…