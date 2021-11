Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin, a anunțat ca au fost finalizate lucrarile la complexul de bare din parcul Alexandru Sahia. ”Acest proiect reprezinta primul pas in amenajarea locurilor de agrement pentru zona de la Lac și va asiguram ca vor mai urma surprize placute in acest sens. Saptamana…

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin, a anunțat ca vineri, 5 noiembrie, a semnat contractul de finanțare pe fonduri europene din Programul Operațional Regional ( POR ) 2014-2020, in valoare de 16.058.410,69 de lei( aprox. 3.200.000 euro ) pentru imbunatațirea serviciilor educaționale și a spațiilor…

- Joi, 28 octombrie 2021, au inceput lucrarile pentru largirea benzii de sens la dreapta din intersecția de la Gara mica – strada Piața Unirii cu Calea Bucovinei și Calea Cernauți din municipiul Radauți. ”Ne dorim ca in cel mai scurt timp posibil sa le finalizam, deoarece știm ca a fost una din dorințele…

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin, a anunțat ca Parcul Alexandru Sahia va fi readus la viața. El a aratat ca acolo va fi amenajat un complex de bare, destinat activitaților sportive, pe o fundație de beton acoperit de zgura, cu iluminat nocturne. ”Am promis ca vom readuce la viața Parcul…

- Primarul de Radauți, Bogdan Loghin, dorește ca profesorii sa canalizeze mai mult elevii catre activitați sportive, culturale și civice. El a vorbit despre așa ceva intr-o ședința pe care a avut-o cu directori de unitați școlare și reprezentanți ai asociațiilor de parinți din municipiu, in prezența dramaturgului…

- Dramaturgul Matei Vișniec, originar din Radauți, susține ca pentru el orașul natal este un fel de oaza și de hrana pentru energiile sale. Dramaturgul a mai spus, la Radio Top, ca vrea sa se implice in continuare in ceea ce se poate realiza la Radauți din punct de vedere cultural. Matei Vișniec a declarat:…

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin a avut astazi discuții la sediul instituției cu cunoscutul dramaturg radauțean Matei Vișniec. Loghin i-a prezentat acestuia proiectele in derulare la nivelul orașului insa discuțiile s-au axat pe colaborari viitoare in domeniul cultural, pe unele proiecte…

- In cursul noptii de duminica spre luni, au inceput lucrarile de refacere a marcajelor rutiere. Astfel, s-au executat noi marcaje pe Bulevardul Independentei, Bulevardul Bucuresti, zona Valeni, Gageni si in nordul municipiului. Anuntul facut de primarul Volosevici, astazi: "In acest weekend, am demarat…