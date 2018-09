Stiri pe aceeasi tema

- Un egiptean, aflat in Arabia Saudita, a fost arestat, dupa ce un videoclip in care acesta manca alaturi de o femeie a devenit viral pe Twitter, noteaza BBC. In videoclip, barbatul, care vorbeste intr-un...

- Principalul opozant al Kremlinului Aleksei Navalnii, care a fost arestat, sambata, la Moscova, in fata locuintei sale, a fost ranit la un deget in timpul operatiunii. El a fost retinut in timp ce se pregatea sa plece de la Moscova pentru a-si vizita familia.Aceasta arestare a avut loc "sub…

- Hidratarea este cheia unei diete sanatoase. Mihaela Bilic, nutritionistul vedetelor, a realizat un meniu care promite slabirea cu pâna la 3 kilograme în doua saptamâni. Luni, micul dejun consta într-o cafea, o felie…

- Și-a pus cațelul in mașina de spalat, dupa care a inceput sa-l filmeze, in timp ce animalul se zbatea sa iasa. A postat imaginile pe Instagram, unde in scurt timp a primit zeci de critici pentru ca il abuzeaza pe animal. Motivul pentru care Tamaro Rotman din Argentina a facut acest lucru este de-a dreptul…

- Actiunile Tesla au crescut semnificativ marti, dupa ce directorul general Elon Musk a scris pe Twitter ca "ia in considerare delistarea Tesla", iar Financial Times a anuntat ca Fondul Suveran de Investitii din...

- Unul din trainerii agentiei Victoria’s Secret a dezvalui planul alimentar al modelelor. Conform acestuia, unul din alimentele des intalnite in dietele recomandate de nutritionisti este exclus din mesele recomandate fetelor.

- Avionul saudiților a luat foc in drum spre meciul de la Rostov, cu Uruguay, de la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018 . Șoc pentru fotbalul saudit. Avionul cu care echipa se deplasa spre Rostov a luat foc. Cu toate acestea, dupa cum scrie federația saudita pe Twitter, jucatorii și personalul au…

- Un barbat de 49 de ani din Carolina de Nord a fost arestat dupa ce a inregistrat pe ascuns, in baie, mai multe tinere pe care le-a invitat pe iahtul lui intr-un weekend. William Hilliard Jr. a folosit o tableta iPad pentru filmari.