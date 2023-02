S-au făcut greșeli în campania pentru Schengen, consideră Marcel Ciolacu Autoritațile din Romania au facut greșeli in campania pentru Schengen, considera Marcel Ciolacu, președintele PSD și al Camerei Deputaților. In opinia acestuia, una dintre greșeli a fost acceptarea corelarii candidaturii Romaniei cu cea a Bulgariei, deși se știa ca Bulgaria are șanse minime sa intre in Schengen. „Sa nu credeti cumva ca romanii nu stiu adevarul si romanii nu stiu exact ce s-a intamplat si cine este de vina. S-au facut greseli in ceea ce priveste aderarea Romaniei la spatiul Schengen. Tot ce am construit si abordarea pe care am avut-o in timpul negocierilor nu a fost cea corecta.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

