Stiri pe aceeasi tema

- Unitatile de cazare din Romania au inregistrat in acest an cu 45% mai multe rezervari pentru mini-vacanta de 1 iunie, comparativ cu anul anterior, se mentioneaza intr-un raport remis vineri de Travelminit.ro. Cresterea rezervarilor in unitatile de cazare din Romania apare in contextul in care…

- Unitatile de cazare din Romania au inregistrat in acest an cu 45% mai multe rezervari pentru mini-vacanta de 1 iunie, comparativ cu anul anterior, se mentioneaza intr-un raport remis vineri de Travelminit.ro. Cresterea rezervarilor in unitatile de cazare din Romania apare in contextul in care turismul…

- ”Dupa mai mult de un an in care si-au amanat sau chiar anulat majoritatea vacantelor, romanii se pot bucura in voie de timpul lor liber. Odata cu ridicarea restrictiilor, vacanta de 1 iunie poate include calatorii in aer liber fara masca, rezervare la hotel fara limitari si cine la restaurant, atat…

- 15.000 de militari romani, aliati si parteneri vor participa, in perioada mai-iunie, la exercitii pe teritoriul national, care integreaza secvente de instruire in comun. Primele efective si echipamente militare, adica 120 de militari britanici si 55 de vehicule din dotarea acestora, au sosit in Romania…

- Romania se afla pe punctul de a inregistra o premiera in invațamant – schimbarea structurii anului școlar in curs. Din cauza evoluției pandemiei, ministrul vrea sa prelungeasca vacanța de primavara, astfel incat sa cuprinda atat paștele catolic, cat și pe cel ortodox. In aceste condiții, elevii vor…

- Asociația Naționala a Salvatorilor Montani din Romania deruleaza pana la 12 martie Stagiul Național de Formare al Unitaților Canine de Intervenție la Avalanșa. Unitațile canine sunt formate dintr-un salvator cu experiența și un patruped din rase prietenoase, precum ciobanesc german, border collie sau…

- Euro a atins, joi, un nou maxim istoric pe piața din Romania, la 4,8784 lei, de la precedenta valoare de top, de miercuri. Anterior, euro atinsese maximul de 4,8750 lei pe 25 septembrie 2020. Creșterea nu este mare, iar euro a stat o perioada destul de indelungata in zona maximului istoric. Dolarul…

- Euro a atins miercuri un nou maxim istoric pe piața din Romania, la 4,8768 lei/euro, de la 4,8750 atins pe 25 septembrie 2020. Creșterea nu este mare, iar euro a stat o perioada destul de indelungata in zona maximului istoric. Dolarul american a scazut la 4,0341 lei, francul elvețian scade la 4.4048…