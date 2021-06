S-au epuizat abonamentele la UNTOLD 2021 Peste 11.000 de abonamente UNTOLD 2021 s-au expuizat rapid, in cateva ore dupa ce au fost puse la vanzare, joi, dupa cum anunța organizatorii festivalului. Cei care nu au reușit inca sa-și achiziționeze un abonament pentru cea de-a șasea ediție UNTOLD o pot face in curand, cand va fi pusa la vanzare o noua tranșa... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

