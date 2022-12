Stiri pe aceeasi tema

- Un joc de carți s-a lasat cu arestare preventiva pentru trei frați din Alba. Au incercat sa recupereze banii pierduți de tatal lor Un joc de carți a dus la o arestare preventiva a trei barbați din Alba care au mers sa recupereze banii pierduți de tatal lor, in timpul jocului. Totul s-a petrecut in…

- Eveniment Rotary Aiud: Colectare de fonduri pentru inființarea unui centru pentru copii cu boli din spectrul autist Clubul Rotary Aiud, organizeaza in data de 17 decembrie, la restaurantul La Balta Aiud, evenimentul “Tradiții și colinde la foc de tabara – O zi pentru a darui”. Banii stranși vor ajuta…

- FOTO: Activitați preventive, in școli și gradinițe din Alba. Peste 300 de elevi și preșcolari au interacționat cu polițiștii In saptamana care se incheie, peste 300 de elevi și preșcolari din județul Alba au interacționat cu polițiștii, in cadrul unor activitați dedicate siguranței. Temele prezentate…

- Trei barbați au folosit 1.000 de carți de identitate, obținute de la persoane carora le promiteau angajarea in strainatate, ca sa obțina bonusuri de bun venti pe o platforma de jocuri de noroc.

- La data de 10 octombrie 2022, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au reținut, pentru 24 de ore, doi barbați, ambii de 32 de ani, din Cugir, care sunt cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunilor de violare de domiciliu, lovire sau alte violențe și distrugere. In sarcina acestora s-a…

- Atac in miez de noapte, intr-o comuna din Alba: Doi barbați au intrat peste o familie. Ce a urmat Doi barbați din Cugir, in varsta de 32 de ani, au fost reținuți de polițiști și sunt cercetați pentru violare de domiciliu, lovire sau alte violențe și distrugere, dupa ce au intrat peste o familie din…

- La data de 1 octombrie 2022, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au identificat și reținut doi barbați de 35 și 38 de ani, ambii din județul Hunedoara, care sunt banuiți de savarșirea unei infracțiuni de furt din locuința, fapta in legatura cu care poliția a fost sesizata in dupa amiaza…