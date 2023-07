Stiri pe aceeasi tema

- Nisipul fierbinte n-a stat astazi doar sub talpi, la mare. A fost atent mesterit de artisti de ocazie. Zeci de castele din nisip au acoperit plaja din Mamaia la Festivalul Castelelor de Nisip. Echipa castigatoare va fi premiata cu un sejur la munte.

- Moartea unui tanar de 17 ani in timpul unui control in trafic a declanșat valuri de proteste și tulburari in Franța. Aproximativ 150 de persoane au fost arestate, iar președintele Emmanuel Macron va prezida o ședința de criza in urma extinderii revoltelor

- Un grup de sapte persoane, intre care trei minori, a fost surprins de furtuna, duminica, pe varful Robu din Muntii Lotrului. Salvamontistii au reusit sa ajunga la grupul cu probleme, iar persoanele vor fi coborate.”Actiune in derulare a salvamontistilor din cadrul Serviciului Salvamont Brezoi pentru…

- Salvamontistii au avut, in ultimele 24 de ore, douazeci de interventii, in cdrul carora au fost salvate 22 de persoane. Sase au fost rpnite, fiind predfate echipajelor medicale. Salvamontistii au gasit si o persoana decedata, care va fi coborata luni de pe munte, potrivit news.ro”In ultimele 24 de…

- Optsprezece persoane au fost salvate de pe munte, in ultimele 24 de ore, de catre echipele Salvamont, cele mai multe solicitari vizand salvatorii montani din Caras-Severin si Rasnov, conform news.ro.”In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 18 apeluri prin care se solicita…

- Doi soți din Fetești, aflati pe munte, sambata, impreuna cu fiul lor minor, au fost raniti dupa ce au alunecat zeci de metri pe zapada, pe Valea Caraimanului din Masivul Bucegi. Amandoi au suferit multiple traumatisme si fracturi.„Acțiune in plina desfașurare pentru salvarea a doi turiști cazuți…

- Trei persoane au murit, dupa ce doua automobile s-au izbit violent pe traseul M3, direcția Chișinau-Cimișlia, intre localitațile Bacioi și Razeni. Potrivit poliției, alte trei persoane au fost ranite.

- Un numar de 17 migranți care au vazut moartea cu ochii au fost salvați de catre autoritațile ungare. Operațiunea a fost posibila in urma unui pont primit de la colegii romani. Migranții calatoreau clandestin intr-un tir fara ventilație.