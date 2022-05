S-au duelat în finala Ligii Campionilor pe … Playstation! Nu e Liverpool cu Real Madrid, ci Manchester City contra Barcelonei! Acesta a fost duelul inedit la FIFA 2022 intre doi dintre jucatorii lui FC Buzau, Paul Pațurca și Radu Zamfir. Inainte de vacanța, la marele meci au asistat toți baieții lui Cristi Pustai, care s-au imparțit in doua tabere: una alaturi de Pațurca, alta de Radu Zamfir. Dupa ce Pațurca a condus cu 2-0, la final a fost egalat, iar victoria a fost obținuta cu multa truda de catre Paul și Manchester City, la loviturile de la 11 metri. „Ce meci și ce atmosfera incendiara am trait. E placut ca mai avem și momente din acestea. Puteam… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

