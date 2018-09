Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, UNICEF si Eurochild ii invita pe toti copiii si tinerii din Romania sa isi spuna parerea in sondajul de opinie online "Europa pe care si-o doresc copiii", o ocazie inedita de a-si face vocile auzite de catre…

- Vineri la Muzeul de Istorie din Turda a avut loc premierea caștigatorilor proiectului expozițional și concursul pentru elevi ”Marea Unire. Unitate prin Arta”, organizat de Muzeul de Istorie Turda in parteneriat cu Muzeul de Arta ”Ion Irimescu” Falticeni și Muzeul Județean ”Aurelian Sacerdoțeanu” Valcea.

- Anul 2018 este sarbatoarea Centenarului pentru Romania, dar ultimul secol de la Marea Unire incoace nu a fost lin. Republica Moldova a devenit stat independent pe 27 august 1991, in urma dizolvarii Uniunii Sovietice. Basarabia, unita cu Romania acum 100 de ani, fusese incorporata in URSS in 1940. In…

- Bicicliști din toate colțurile țarii au ajuns sambata, in Cetatea Alba Carolina. Aceștia au pornit marți, din cele trei provincii istorice: Muntenia, Banat si Moldova, in cursa „Pedalam pentru Romania”, cel mai mare marș pe bicicleta dedicat celor 100 de ani de la Marea Unire. Dupa 500 de kilometri…

- Agentia Nationala de Presa AGERPRES a prezentat joi, la Targu Mures, documentarul ''Marea Unire - Romania, la 100 de ani'' si expozitia de fotografie "Romania: Evolutie". Directorul general al AGERPRES, Alexandru Giboi, le-a vorbit celor prezenti despre proiectul Agentiei Nationale de…

- Un buldog englez, Zsa Zsa, a fost desemnat cel mai urat caine din lume in 2018 de catre juriul acestui concursului care a ajuns la cea de-a 30-a ediție, scrie CNN. Zsa Zsa este o cațelușa din rasa buldog englez in varsta de noua ani și are un chip acoperit cu riduri, o silueta corpolenta si limba ii…

- Cinci locuitori din judetul Maramures care s-au nascut in anul 1918 au fost vizitati si felicitati, vineri, de autoritatile judetene cu ocazia Centenarului, mentioneaza pagina de Facebook a Institutiei Prefectului Judetul Maramures. Cei cinci maramureseni nascuti in 1918, an in care toate…

- Suntem in anul Centenarului, 100 de ani de la Marea Unire, cand Romania si-a desavarsit unitatea nationala. 100 de ani de modernizare, crestere si extindere urbanistica, sociala, culturala, economica. Bucurestiul, capitala Romaniei,...