S-au deschis porțile Centrului Educațional Exploratorium Proedus deschide, in perioada 27 noiembrie – 26 decembrie 2021, porțile spațiului multifuncțional de invațare non-formala și experiențiala – Centrul Educațional Exploratorium (Bulevardul Decebal nr.11, Sector 3), care va reuni mai multe proiecte. Targul „Fabrica de jucarii” In perioada 27 noiembrie – 26 decembrie, platoul din fața Centrului Educațional Exploratorium... The post S-au deschis porțile Centrului Educațional Exploratorium appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

