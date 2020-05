Stiri pe aceeasi tema

- Peste 19.000 de persoane, cetațeni romani și straini, au trecut frontierele in ultimele 24 de ore. Pe sensul de iesire au fost 11.000 persoane, scrie Mediafax.In ultimele 24 de ore, prin punctele de frontiera au trecut aproximativ 19.400 persoane, cetațeni romani și straini si peste 12.100…

- Parlamentul Serbiei si-a reluat marti lucrarile, pentru prima data dupa instaurarea starii de urgenta, la 15 martie, din cauza epidemiei de COVID-19, informeaza dpa potrivit Agerpres. Sedinta parlamentara a inceput cu pastrarea unui minut de reculegere pentru victimele cauzate de noul tip de coronavirus,…

- Rareș Bogdan acuza atat Taromul ca nu i-a dus pe romani, dar și contractele semnate de aceștia, intr-o interventie la Romania TV. Rareș Bogdan spune ca romanii plecați sunt platiți cu mai puțini bani și va pleca in Germania pentru verificari. Acesta a precizat ca romanii au platit cate 280 de euro…

- Marcel Vela urmeaza sa faca precizari cu privire la masurile care vor fi instituite de autoritati, in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti prelungirea starii de urgneta in Romania cu 30 de zile. STARE DE URGENTA prelungita cu 30 de zile in Romania. Klaus Iohannis: "Am…

- ​Firmele din România sunt obligate sa dea liber platit angajaților cu copii de școala, în condițiile legii, si mai departe, în vacanța, pe timpul starii de urgența, conform ordonanței de urgența 41/2020, publicata în Monitorul Oficial. Citește mai departe și comenteaza…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez, a anuntat vineri decretarea starii de urgenta pe intreg teritoriul Spaniei pentru a se putea lua masuri impotriva progresiei epidemiei cu coronavirus, informeaza AFP si EFE. Un consiliu de ministri extraordinar va adopta sambata un decret prin care Spania este plasata…

- Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența a adoptat un nou set de reguli, pentru prevenirea epidemiei de COVID-19 pe teritoriul Romaniei, impunand masuri de prevenire inclusiv pentru unitați private. Sunt vizate magazinele, supermarketurile și hipermarketurile, cluburile, restauratele și…

- Epidemia de coronavirus continua sa se extinda cu sute de cazuri noi care apar zilnic in Europa. In America, guvernatorul Californiei a declarat stare de urgența, dupa ce in stat s-a inregistrat primul deces.