S-au deschis înscrierile pentru sesiunea a doua a programului „Bursele Europene: Jurnaliști în Dialog” Proiectul are în vedere organizarea a doua seminare pe teme europene, cel de-al doilea seminar urmând sa aiba loc în luna octombrie, la Bistrița (29-31 octombrie). La fel ca în anii anteriori, participanții cei mai activi în cadrul seminarelor vor fi invitați sa participe la o vizita la instituțiile europene cu sediul la Bruxelles. Vom dezbate împreuna temele europene ale momentului și evoluțiile politice, economice și de securitate regionale. Între temele de discuție pe care le avem în vedere se numara programul NextGenerationEU, conferința… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

