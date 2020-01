S-au deschis înscrierile la Timotion. Donați și alergați pentru 23 de proiecte menite să schimbe lucrurile în bine Alergotura și Fundația Comunitara Timișoara anunța deschiderea inscrierilor pentru Timotion, cel mai mare eveniment de alergare in scop caritabil din vestul țarii. Anul acesta, numarul proiectelor care vor beneficia de finanțare a crescut. Cel mai mare eveniment de alergare in scop caritabil din vestul țarii are loc anul acesta in 26 aprilie. Inscrierile sunt deschise, ... The post S-au deschis inscrierile la Timotion. Donați și alergați pentru 23 de proiecte menite sa schimbe lucrurile in bine appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Povestea Ambasada trece la un nou capitol incepand cu februarie 2020 intr-un nou spațiu, Faber, alaturi de Valentin Mureșan și Cristina Potra Mureșan (implicați in Timotion, Alergotura, Fundația Comunitara Timișoara și comunitatea Banat IT), F O R – o echipa de 9 arhitecți care coordoneaza proiectele…

Incepand cu februarie 2020, centrul cultural AMBASADA se va muta intr-un spațiu nou, FABER, alaturi de Valentin Mureșan și Cristina Potra Mureșan (implicați in Timotion, Alergotura, Fundația Comunitara Timișoara și comunitatea Banat IT), F O R, o echipa de 9 arhitecți care coordoneaza proiectele Upgrade…