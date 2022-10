Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2021, la Festivalul Internațional de Film Transilvania, de la Cluj-Napoca, Premiul publicului la categoria ”Cel mai bun film romanesc” era caștigat de producția ”Romania salbatica”, unul dintre realizatori fiind campineanul Cosmin Dumitrache.

- Copiii romani intre 12 și 14 ani pot face parte din juriul care voteaza filmele din competiția Young Audience Award, in perioada 7-13 noiembrie 2022. Anul acesta, la cea de- a 9-a ediție, juriul de tineri din Romania poate viziona filmele in cinematograf in Cluj-Napoca, dar și online pe platfoma special…

- Elevii de la Colegiul National „Gheorghe Sincai” din Cluj-Napoca vor intra intr-un program pilot de educatie cinematografica si educatie prin film, printr-un proiect al Festivalului International de Film Transilvania (TIFF). „E oficial: liceenii din Cluj-Napoca vor face Ora de Cinema. Programul-pilot…

- Zeci de mii de persoane au fost prezente la festivalul Untold. Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat ca, in 2019, de exemplu, dupa acest eveniment care a avut loc, in oraș au intrat aproximativ 50 de milioane de euro. Atat Untold, cat și Electric Castle și Festivalul International de Film Transilvania…

