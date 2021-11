Comisia Europeana a lansat miercuri cererile de propuneri in cadrul cererii Erasmus+ pentru 2022. Cu un buget majorat de aproape 3,9 miliarde de euro pentru anul urmator, Erasmus+ va continua sa ofere oportunitați pentru perioade de studiu in strainatate, stagii, ucenicii, schimburi de personal și proiecte de cooperare transfrontaliera in diferite domenii ale educației și formarii, tineretului și sportului, potrivit unui comunicat al serviciului de presa al Comisiei.