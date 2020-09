S-au demarat anchete: A apărut o nouă epidemie Fabrica de produse farmaceutice Zhongmu Lanzhou din China, care producea vaccinuri impotriva brucelozei pentru uz animal se afla la originea unei noi epidemii. Autoritațile au testat pana in prezent, in total 21.847 de persoane in provincia Gansu, care are o populație de 2,9 milioane de locuitori, iar alte 1.401 de persoane au fost confirmate pozitiv. Boala nu a provocat victime, iar simptomele sunt: febra, transpirație excesiva, dureri de cap, oboseala generala și durere la nivelul mușchilor și articulațiilor și se considera ca seamana puțin cu cele provocate de coronavirus, potrivit CNN. Cel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

